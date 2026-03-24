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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ປະ​ກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຈີນ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Putin

ວັນທີ 23 ມີນາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ພົບປະກັນຢູ່ ປັກກິ່ງ ເມື່ອເດືອນ 2/2022 (ພາບ: Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via Reuters)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ “ລັດເຊຍ ແລະ ອິນເດຍ - ມຸ່ງໄປເຖິງໂຄງການດຳເນີນງານສອງຝ່າຍໃໝ່”, ທ່ານ Andrey Rudenko  ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າແຜນການຢ້ຽມຢາມໃກ້ຈະຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຈະໄດ້ປະກາດໃນຕໍ່ໜ້ານີ້.

ຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ Andrey Rudenko  ແລ້ວ, ວິກິດການຢູ່ ອີຣານ ອາດຈະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນຫຼັກຂອງການແລກປ່ຽນຄັ້ງຈະມາເຖິງ, ໃນສະພາບການປະລິມານນ້ຳມັນນຳເຂົ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນຂອງຈີນ ໄປຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ພວມຖືກຜົນກະທົບຈາກສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຢູແກຼນ, ຝ່າຍ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາ ຖ້າຫາກວ່າ ຢູແກຼນ ມີເຈດຕະນາຢາກເຂົ້າຮ່ວມ, ແຕ່ປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນມີວັນເວລາລະອຽດສຳລັບການພົບປະເຫຼົ່ານີ້ເທື່ອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ “ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ”

ວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ໄດ້ເຂົ້າມາອວຍພອນ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ X ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ.
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