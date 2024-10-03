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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ຖື​ເປັ​ນ​ສຳ​ຄັນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຖານ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ຢ່າງ​ສະ​ໜິດ​ສະ​ໜົມ​ກັບ​ຈີນ

ວັນທີ 1 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນໄປຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດ 75 ປີແຫ່ງວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສປ.ຈີນ (1 ຕຸລາ 1949 – 1 ຕຸລາ 2024).
ພາບປະກອບ: Agenzianova

ໃນສານ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ໄດ້ບັນລຸບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານຖືເປັນສຳຄັນ “ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ດີງາມ” ກັບຈີນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຫວັງຈະເພີ່ມວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສປຊດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສປຊດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ

ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການກຳນົດຮູບແບບນະໂຍບາຍທົ່ວໂລກ.
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