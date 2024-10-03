ຂ່າວສານ
ລັດເຊຍ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຢ່າງສະໜິດສະໜົມກັບຈີນ
ໃນສານ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ໄດ້ບັນລຸບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານຖືເປັນສຳຄັນ “ການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ດີງາມ” ກັບຈີນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຫວັງຈະເພີ່ມວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.