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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ ກ່​າວເຕືອ​ນ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ກ່ຽວກັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​​ຮິບ​ເອົາ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້

ທ່ານ Dmitry Peskov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງຮິບເອົາຊັບສິນຂອງ ລັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງເປັນປະຈຳຢູ່ທັງ ເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ.
ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin (ພາບ: AFP/TTXVN)

ລັດເຊຍ ບໍ່ຮັບຮູ້ເລື່ອງຮິບເອົາຊັບສິນຂອງ ລັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີຄວາມອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ແກ່ລະບົບການເງິນໂລກ. ນີ້ແມ່ນຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ເມື່ອວັນທີ 22 ທັນວາ.

ທ່ານ Dmitry Peskov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງຮິບເອົາຊັບສິນຂອງ ລັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງເປັນປະຈຳຢູ່ທັງ ເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ຫົວເລື່ອງນີ້ບໍ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ ແລະ ຖ້າໄດ້ປະຕິບັດ ຈະແມ່ນ “ບາດຄ້ອນ” ທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ ລະບົບການເງິນໂລກ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ອີຢູ ແລະ ອາເມລິກາ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ, ເລື່ອງຮິບເອົາຊັບສິນຂອງ ລັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຈະມີຜົນຕາມມາດ້ານນິຕິກຳ ສຳລັບຜູ້ທີ່ລິເລີ່ມ ແລະ ປະຕິບັດ. ລັດເຊຍ ກໍ່ຈະມີມາດຕະການໂຕ້ຕອບເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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ທ່ານ ເຢືອງກວັກແທັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາກຊັງຕິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້ ແມ່ນປີບານພັບ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມື, ສາມັກຄີ ແລະ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາກຊັງຕິນ.
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