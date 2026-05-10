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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ​ ຈັດ​ຕັ້ງ​ພິ​ທີ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ Facebook Share Facebook

ພິ​ທີ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ລັດ​ເຊຍ ແນ​ໃສ່​ຫວນ​ຄືນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຂອງ​ໂຊ​ຫວຽດ​ເກົ່າ ຕໍ່ ຟາດ​ຊິດ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ໃນ​ສັງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄ​ັ້ງ​ທີ 2.

ວັນ​ທີ 05 ພຶດ​ສະ​ພາ, ລັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຈັດ​ພ​ິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ຄົບ​ຮອບ 81 ປີ, ດ້ວຍ​ເຫດ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ແມ່ນ​ພິ​ທີ​​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົດ​ສະ​ກູ. ພິ​ທີ​​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ປີ​ນີ້​ບໍ່​​ມີ​ການ​ສະ​ແດງກຳລັງ​ອາ​ວຸດ​ຍຸດ​ທະພັນ​ການ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​​ໜ້າ​ດິນ.

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮົບ​ເກົ່າ, ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ ແລະ ການ​ນຳ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ພິ​ທີ​​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດ​ແດງ. ພິ​ທີ​ເດີນ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ລັດ​ເຊຍ ແນ​ໃສ່​ຫວນ​ຄືນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຂອງ​ໂຊ​ຫວຽດ​ເກົ່າ ຕໍ່ ຟາດ​ຊິດ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ໃນ​ສັງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄ​ັ້ງ​ທີ 2.ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນ​ກໍ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ນັບ​ແຕ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ເອີ​ຣົບ ຕະຫຼອດ​ຮອດ ອາ​ຊີ, ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ, ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ. ​

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ເວທີປາໄສ ແຊງຊາງ ປັກກິ່ງ ປີ 2026 ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ວັນ​ທີ 08 ພຶດ​ສະ​ພາ, ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ, ນັກ​ຮ​ຽນ​ຮູ້ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າກວ່າ 120 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຈັດກຽມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສແຊ​ງ​ຊາງ ປັກ​ກິ່ງ ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຈຸດ​ຮ້ອນ​ເຮັ່ງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ, ກໍ​ຄື​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
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