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ຂ່າວສານ

ລັດ​ເຊຍ​ເລີ່ມ​ສ້າງ​​ຕັ້ງຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ​ຢູ​ແກຼນ

ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງKremlin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງ ຄະນະເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: Reuters)
ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງKremlin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງ ຄະນະເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ. ການກະທຳນີ້ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ ເຊິ່ງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ຢູແກຼນ, ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ບາງບັນຫາອື່ນໆ, ໃນນັ້ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ຈະຈັດການພົບປະໂດຍກົງຄັ້ງໜຶ່ງ. ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນປະກາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມເຈລະຈາ, ແຕ່ທ່ານ Peskov ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນກຳນົດເວລາຈັດການພົບປະໂດຍກົງລະຫວ່າງການນຳສອງທ່ານ, ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ມາດຕະການແກ້ໄຂຜ່ານການເຈລະຈາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງໄວເກີນໄປທີ່ຈະປຶກສາຫາລືເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດ ເອີລົບໃນການເຈລະຈານີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030.
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