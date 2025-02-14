ຂ່າວສານ ລັດເຊຍເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຄະນະເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການປະທະກັນກັບຢູແກຼນ 14/02/2025 ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງKremlin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງ ຄະນະເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: Reuters)ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງKremlin ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງ ຄະນະເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ. ການກະທຳນີ້ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ ເຊິ່ງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ຢູແກຼນ, ການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ບາງບັນຫາອື່ນໆ, ໃນນັ້ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ຈະຈັດການພົບປະໂດຍກົງຄັ້ງໜຶ່ງ. ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນປະກາດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມເຈລະຈາ, ແຕ່ທ່ານ Peskov ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນກຳນົດເວລາຈັດການພົບປະໂດຍກົງລະຫວ່າງການນຳສອງທ່ານ, ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ມາດຕະການແກ້ໄຂຜ່ານການເຈລະຈາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງໄວເກີນໄປທີ່ຈະປຶກສາຫາລືເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດ ເອີລົບໃນການເຈລະຈານີ້. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)