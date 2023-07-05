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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໄທ ມີປະທານຄົນໃໝ່

ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເລືອກຕັ້ງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ 2 ທ່ານຂອງສະພາຜູ້ແທນລັດຊະດອນ.
ທ່ານ ວັນ ໂມຫະລັດ ນໍ ມາດທາ (ພາບ:AFP/TTXVN)
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານ ລັດຖະສະພາໄທ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ສະພາຜູ້ແທນ ລາດຊະດອນ ຊຸດທີ 26 ໄດ້ໂຮມປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ 496/500 ທ່ານ. ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເລືອກຕັ້ງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ 2 ທ່ານຂອງສະພາຜູ້ແທນລັດຊະດອນ. ພາຍຫຼັງບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນສຳພັນທະມິດໂດຍພັກກ້າວໄກ (MFP) ນຳໜ້າ, ທ່ານ ວັນ ໂມຫະລັດ ນໍ ມາດທາ, ການນຳພັກ ປະຊາຊາດ ແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງດຽວໄດ້ສະເໜີຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານ ນໍ ມາດທາ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາຜູ້ແທນລັດຊະດອນ ອາຍຸການໃໝ່. ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະສະພາ ໄທ, ປະທານສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ກໍ່ເປັນປະທານລັດຖະສະພາ. ໃນບົດຄຳເຫັນໃນພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານປະທານລັດຖະສະພາ ນໍ ມາດທາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຕໍ່ໜ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ຜູູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຢັ້ງຢືນສິດໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ຫຼັກການບໍ່ຈຳແນກການປະພຶດໄດ້ລະບຸໃນລັດຖະທຳມະນຸດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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