ຂ່າວສານ ລັດຖະສະພາໄທ ມີປະທານຄົນໃໝ່ 05/07/2023 ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເລືອກຕັ້ງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ 2 ທ່ານຂອງສະພາຜູ້ແທນລັດຊະດອນ. ທ່ານ ວັນ ໂມຫະລັດ ນໍ ມາດທາ (ພາບ:AFP/TTXVN)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານ ລັດຖະສະພາໄທ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ສະພາຜູ້ແທນ ລາດຊະດອນ ຊຸດທີ 26 ໄດ້ໂຮມປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ 496/500 ທ່ານ. ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເລືອກຕັ້ງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ 2 ທ່ານຂອງສະພາຜູ້ແທນລັດຊະດອນ. ພາຍຫຼັງບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນສຳພັນທະມິດໂດຍພັກກ້າວໄກ (MFP) ນຳໜ້າ, ທ່ານ ວັນ ໂມຫະລັດ ນໍ ມາດທາ, ການນຳພັກ ປະຊາຊາດ ແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງດຽວໄດ້ສະເໜີຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານ ນໍ ມາດທາ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາຜູ້ແທນລັດຊະດອນ ອາຍຸການໃໝ່. ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະສະພາ ໄທ, ປະທານສະພາຜູ້ແທນລາດຊະດອນ ກໍ່ເປັນປະທານລັດຖະສະພາ. ໃນບົດຄຳເຫັນໃນພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ທ່ານປະທານລັດຖະສະພາ ນໍ ມາດທາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະສະພາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)