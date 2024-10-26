ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄປຢ້ຽມຢາມ ກາຕາເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ກາຊາ
ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ໂດຮາ ເພື່ອດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບ ກາຕາ ເຊິ່ງເປັນປະເທດເປັນກາງໄກເກ່ຍໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຂະບວນການອິດສະລາມ Hamas ກັບ ອິດສະລາແອັນ ຢູ່ເຂດກາຊາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມທາງການທູດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນຂອບເຂດການປຶກສາຫາລືຢູ່ ກາຕາ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Antony Blinken ອີກຄັ້ງໜຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີ ກ່ຽວກັບ ການຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດດິນແດນແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດ ເມດີເຕີເຣນຽນໂດຍໄວ. ທ່ານກໍ່ປະກາດວ່າ ອາເມລິກາ ຈະໜູນຊ່ວຍເງິນຕື່ມອີກເປັນຈຳນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ, ການບຳບັດອະນາໄມແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການແພດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດກາຊາ ແລະ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນຖືກຢຶດຄອງ, ກໍ່ຄືຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ດ້ວຍຖະແຫຼງການນີ້, ຈຳນວນເງິນເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ໜູນຊ່ວຍນັບແຕ່ເວລາເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະລາແອັນ ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນເຖິງ 1,2 ຕື້ USDແລ້ວ.
ກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອຢິບ ຢັ້ງຢືນໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບຄະນະປະຕິບັດງານ ຮາມາດ ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ເຂດກາຊາ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ບັນດາສິ່ງກີດຂວາງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການປະທະກັນ. ສ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນໜຶ່ງຂອງ ຮາມາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມນີ້ໄດ້ຖະແຫຼງກັບວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອຢິບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງກຽມພ້ອມການຢຸດຍິງ ແລະ ຢຸດຕິສູ້ຮົບຢູ່ເຂດກາຊາ ຖ້າອິດສະລາແອັນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ.