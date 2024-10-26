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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ກາ​ຕາ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ຢູ່​ກາ​ຊາ

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Antony Blinken ອີກຄັ້ງໜຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີ ກ່ຽວກັບ ການຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດດິນແດນແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດ ເມດີເຕີເຣນຽນໂດຍໄວ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ໂດຮາ ເພື່ອດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບ ກາຕາ ເຊິ່ງເປັນປະເທດເປັນກາງໄກເກ່ຍໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຂະບວນການອິດສະລາມ Hamas ກັບ ອິດສະລາແອັນ ຢູ່ເຂດກາຊາ. ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມທາງການທູດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນຄວາມເຄັ່ງຕຶງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນໃນຂອບເຂດການປຶກສາຫາລືຢູ່ ກາຕາ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Antony Blinken ອີກຄັ້ງໜຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີ ກ່ຽວກັບ ການຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດດິນແດນແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດ ເມດີເຕີເຣນຽນໂດຍໄວ. ທ່ານກໍ່ປະກາດວ່າ ອາເມລິກາ ຈະໜູນຊ່ວຍເງິນຕື່ມອີກເປັນຈຳນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ, ການບຳບັດອະນາໄມແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ການແພດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດກາຊາ ແລະ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນຖືກຢຶດຄອງ, ກໍ່ຄືຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ດ້ວຍຖະແຫຼງການນີ້, ຈຳນວນເງິນເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ໜູນຊ່ວຍນັບແຕ່ເວລາເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດ - ອິດສະລາແອັນ ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2023 ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນເຖິງ 1,2 ຕື້ USDແລ້ວ.

ກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄວາມມານະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອຢິບ ຢັ້ງຢືນໄດ້ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືກັບຄະນະປະຕິບັດງານ ຮາມາດ ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ເຂດກາຊາ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ບັນດາສິ່ງກີດຂວາງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການປະທະກັນ. ສ່ວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນໜຶ່ງຂອງ ຮາມາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມນີ້ໄດ້ຖະແຫຼງກັບວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອຢິບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງກຽມພ້ອມການຢຸດຍິງ ແລະ ຢຸດຕິສູ້ຮົບຢູ່ເຂດກາຊາ ຖ້າອິດສະລາແອັນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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ພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງມື້ນີ້ ໂດຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ບັນດາຝ່າຍໃນໂລກປະຕິບັດໂດຍກົງ.
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