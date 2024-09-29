ຂ່າວສານ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ຈີນ ພົບປະກັນຢູ່ນອກສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ 29/09/2024 ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ (ພາບ: Reuters) ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວພາຍຫຼັງການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາການກະທຳ ອັນຕະລາຍ ແລະ ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ປຶກສາຫາລືການປັບປຸງການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງກອງທັບ ສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນການຂົນສົ່ງ Fentanyl ເຂົ້າອາເມລິກາ ກໍ່ຄືບັນດາຄວາມສ່ຽງຈາກປັນຍາບັນດິດ (AI). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ໂດຍແມ່ນສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີຄວາຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍຢ່າງໃນນັ້ນມີການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ເຂດກາຊາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ຈຳກັດການສົ່ງອອກຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທີ່ກ້າວໜ້າໄປຍັງ ຈີນ. ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຫຼຸດລົງໃນປີ 2023 ເມື່ອ ໜ່ວຍບາລູນຂອງຈີນ ບິນເຂົ້າດິນແດນຂອງອາເມລິກາ ແລະ ຖືກຍິງຕົກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສອງປະເທດຍັງຮັກສາບັນດາຊ່ອງທາງຕິດຕໍພົວພັນ ໃນຄວາມມະນະພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການຂັດແຍ້ງກັນຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບການເກີດປະທະກັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)