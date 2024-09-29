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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ຈີນ ພົບ​ປະ​ກັນ​ຢູ່ນອກ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ

ວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງອີ (ພາບ: Reuters)  
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວພາຍຫຼັງການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາການກະທຳ ອັນຕະລາຍ ແລະ ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ປຶກສາຫາລືການປັບປຸງການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງກອງທັບ ສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນການຂົນສົ່ງ Fentanyl ເຂົ້າອາເມລິກາ ກໍ່ຄືບັນດາຄວາມສ່ຽງຈາກປັນຍາບັນດິດ (AI). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ໂດຍແມ່ນສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີຄວາຂັດແຍ້ງກັນຫຼາຍຢ່າງໃນນັ້ນມີການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ເຂດກາຊາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ຈຳກັດການສົ່ງອອກຊິບເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທີ່ກ້າວໜ້າໄປຍັງ ຈີນ. ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຫຼຸດລົງໃນປີ 2023 ເມື່ອ ໜ່ວຍບາລູນຂອງຈີນ ບິນເຂົ້າດິນແດນຂອງອາເມລິກາ ແລະ ຖືກຍິງຕົກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສອງປະເທດຍັງຮັກສາບັນດາຊ່ອງທາງຕິດຕໍພົວພັນ ໃນຄວາມມະນະພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການຂັດແຍ້ງກັນຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບການເກີດປະທະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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