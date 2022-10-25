ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກໂຮມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບບັນຫາມຽນມາໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ
ທ່ານ Chum Sounry ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມພິເສດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາອາຊຽນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ເນື້ອໃນໂຄງການດຳເນີນງານຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືວິວັດການປະຕິບັດ ຂໍ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 5 ປະການ ຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ມຽນມາ, ບົນພື້ນຖານນັ້ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼັກໝັ້ນລວມກ່ຽວກັບວິທີການສຳຜັດ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ໄປຂອງ ອາຊຽນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ຂໍ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ 5 ປະກາດຂອງອາຊຽນ ໂດຍການນຳ9 ທ່ານຂອງບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ການນຳອຳນາດການທະຫານ ປົກຄອງຝ່າຍມຽນມາໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດໃນວັນທີ 24 ເມສາ ປີ 2021 ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂວິກິດການມຽນມາ ພາຍຫຼັງເຫດການການເມືອງ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2021.