ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ພົບປະສອງຝ່າຍຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 55
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນິວຊີແລນ Nanaia Mahuta, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກປະຈຳປີ; ນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດບັນລຸການເຕີບໂຕສະເລ່ຍ 20% ຕໍ່ປີ ສົມກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຟື້ນຟູບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຄືການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ. ທ່ານນາງ ລັດຖະມົນຕີ Nanaia Mahuta ຢັ້ງຢືນວ່າ ນິວຊີແລນ ຈະຮັກສາບ້ວງໜູນຊ່ວຍພັດທະນາຕົ້ນຕໍ (ODA), ທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຄ້າສາກົນ, ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດກາງ ແລະນ້ອຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ການາດາ Mary Ng, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການາດາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນກົນໄກພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີເວທີປາໄສຂົງເຂດອາຊຽນ, ໜູນຊ່ວຍອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ… ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ການາດາຈະໜູນຊ່ວຍການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ການາດາ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
ໃນການພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ ອາຊີ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາອັງກິດ Amanda Milling, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ (UKVFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.