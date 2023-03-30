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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ຟານ​ວັນ​ຢາງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jong – sup ຕ້ອນຮັບ ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: qdnd.vn)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jong – sup, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາ. ວັນທີ 28 ມີນາ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດຖະແຫຼງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສຳເລັດການເຈລະຈາ ກໍຄືການເຊັນກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໂດຍໄວ.

ກ່ຽວກັບຂົງເຂດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົນໄກ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ; ກໍຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍ ໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍຈັດຂຶ້ນ.

ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບ - ຮັບ ໜັງສືກ່ຽວກັບມາດຕາວ່າດ້ວຍການສົມທຽບປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ກອງທັບເຮືອນສອງປະເທດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ດີກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມ ກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມ ກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຢ່າງໃກ້ຊິດ
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