ຂ່າວສານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ພົບປະເຈລະຈາກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ Lee Jong – sup, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາ. ວັນທີ 28 ມີນາ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳກັນວ່າ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງປະຕິບັດຖະແຫຼງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສຳເລັດການເຈລະຈາ ກໍຄືການເຊັນກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໂດຍໄວ.
ກ່ຽວກັບຂົງເຂດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດນີ້.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົນໄກ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ; ກໍຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍ ໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍຈັດຂຶ້ນ.
ສິ້ນສຸດການພົບປະເຈລະຈາ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີມອບ - ຮັບ ໜັງສືກ່ຽວກັບມາດຕາວ່າດ້ວຍການສົມທຽບປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ກອງທັບເຮືອນສອງປະເທດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ດີກວ່າອີກ.