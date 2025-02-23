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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ: ຮັດ​ແຄບ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ ຫວຽດ​ນາມ ກັບ ໂລກ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ປອດໃສເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອມໂຍງ; ກາຍເປັນຊ່ອງທາງລະດົມທຶນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວທີ່ສຳຄັນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ (ພາບ: vietnamfinance.vn)

ວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນາມ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ ແລະ ກຳນົດທິດພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນທ່າອ່ຽງເຊື່ອມໂຍງ ໂດຍຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ ຈັດຂຶ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກເປົ້າໝາຍພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ປອດໃສເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອມໂຍງ; ກາຍເປັນຊ່ອງທາງລະດົມທຶນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວທີ່ສຳຄັນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຮັກສາການເຕີບໂຕກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດ, ເປັນເຈົ້າການຍົກສູງຄຸນນະພາບ; ພັດທະນາບັນດາເຄື່ອງມືການເງິນສີຂຽວ, ການເງິນແບບຍືນຍົງ… ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນວັນຖັງ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບຈະຍູ້ແຮງວຽກງານຫັນເປັນດີຈີຄອນໃນຂົງເຂດຫຼັກຊັບ, ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມຕະຫຼາດຕິດພັນດ້ວຍການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງພັດທະນາລະຫວ່າງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບບັນດາປະເທດພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໂຮມປະ​ຊຸມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍບົດ​ສະຫຼຸບ​ຂອງກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ພັກ​​ຂອງສາມ​ປະ​ເທດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໂຮມປະ​ຊຸມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍບົດ​ສະຫຼຸບ​ຂອງກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ນຳ​ພັກ​​ຂອງສາມ​ປະ​ເທດ

ວັນທີ 22 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງການນຳພັກສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ - ລາວ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຮັດວຽກກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເພື່ອແນໃສ່ຊາບຊຶມບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນບົດສະຫຼຸບຂອງກອງປະຊຸມພົບປະລະຫວ່າງການນຳສາມພັກ.
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