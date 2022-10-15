ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຍໍ້ເວລາລົງໃນການກະກຽມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລຍະ 2021 – 2025
ກ່າວຄໍາເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນໂຄງການສຳຄັນ ເຊິ່ງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຍົກອອກ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2025. ເພາະສະນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຂ້ຽວຂາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຈາກການຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງຮັບປະກັນການປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ. ມານະພະຍາຍາມຫຍໍ້ເວລາລົງໃນການກະກຽມໂຄງການ, ຮັບປະກັນຮອດເດືອນທັນວາ 2022 ຕ້ອງເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ຮອດປີ 2025 ຕ້ອງກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ.