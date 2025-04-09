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ຂ່າວສານ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ​ບັນ​ລຸ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ,ບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ເມສາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລົງທຶນປະຈຳປີ (AIM Congress) 2025, ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Abu Dhabi, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນໃນວາລະປຶກສາຫາລືຕາມຫົວເລື່ອງ ກ່ຽວກັບການດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມສຸມໃສ່ “ແກ້ໄຂຈຸດອຸດຕັນ”, ສ້າງກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອສູ້ຊົນບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕແຕ່ 8% ຂຶ້ນໄປໃນປີນີ້, ສ້າງພື້ນຖານຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຫວຽດນາມ ກຳນົດທິດດຶງດູດ FDI ຢ່າງມີການຄັດເລືອກ, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດ: ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລໂນຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ນະວັດຕະກຳ, ອຸດສາຫະກຳຊີວະພາບ, ວັດຖຸໃໝ່, ຊິບຊັກນຳໄຟຟ້າ, AI, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານໃໝ່, logistics, ການເງິນສີຂຽວ… ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ໃນປີ 2025, ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນເວລາແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານລົງຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 30%. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ TruthSocial, ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈີນ ໄດ້ໂຕ້ຕອບດ້ວຍການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມ 34% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງອາເມລິກາ.
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