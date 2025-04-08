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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ, ອາເມລິກາ ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ການພົບປະ 2 ຝ່າຍໃນອາທິດນີ້

ທີ່ບັນດາການພົບປະແລກເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ລວມທັງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບປະກອບ: AA/TTXVN)

ວັນທີ 06 ເມສາ, ທ່ານ Kirill Dmitriev,ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າກອງທຶນລົງທຶນໂດຍກົງ ລັດເຊຍ (RDIF), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາການພົບປະ 2 ຝ່າຍໃນເວລາໄວທີ່ສຸດແມ່ນໃນອາທິດນີ້. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍທ່ານ Dmitriev ຍົກອອກມາໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ຊ່ອງໂທລະພາບ Channel One ຂອງ ລັດເຊຍ.

ທ່ານ Dmitriev ແມ່ນຜູ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນວິວັດທະນາການສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ເປັນປົກກະຕິ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ແຕ່ວັນທີ 03 – 04 ເມສາ, ທ່ານ Dmitriev ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼັກແຫຼ່ງໃນອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ບັນດາການພົບປະແລກເຈລະຈາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ລວມທັງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ກໍຄືເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນໂດຍກົງຂຶ້ນໃໝ່. ນີ້ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານທຳອິດຂອງ ລັດເຊຍ ໄປ ອາເມລິກາ, ນັບແຕ່ເມື່ອ ລັດເຊຍ ເລີ່ມດຳເນີນບັ້ນການທະຫານພິເສດຢູ່ ຢູແກຼນ ໃນປີ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊົມເຊີຍຂໍ້ລິເລີມຂອງ ມາເລເຊຍ ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ
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