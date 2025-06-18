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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ປະກາດເລື່ອງ ອາເມລິກາ ຍົກເລີກຮອບປຶກສາຫາລືສອງຝ່າຍຄັ້ງຈະມາເຖິງ

ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ທ່ານ Maria Zakharova ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາວ່າ “ການຢຸດຕິນີ້ຈະບໍ່ແກ່ຍາວໃນເວລາດົນ” ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຍົກອອກສາຍເຫດຊື່ງຝ່າຍ ວໍຊິງຕັນ ຢຸດຕິການເຈລະຈາຊົ່ວຄາວ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ທ່ານນາງ Maria Zakharova. (ພາບ: REUTERS/Maxim Shemetov)

ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ໄດ້ຄັດແຫລ່ງຂ່າວຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດລັດເຊຍ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮອບປຶກສາຫາລືຄັ້ງຕໍ່ໄປລະຫວ່າງປະເທດນີ້ ແລະ ອາເມລິກາ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາປັດໄຈກໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ແກ່ຍາວໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ໄດ້ຍົກເລີກຕາມການສະເຫນີຈາກຝ່າຍ ວໍຊິງຕັນ. ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ທ່ານນາງ Maria Zakharova ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາວ່າ “ການຢຸດຕິນີ້ຈະບໍ່ແກ່ຍາວໃນເວລາດົນ” ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຍົກອອກສາຍເຫດຊື່ງຝ່າຍ ວໍຊິງຕັນ ຢຸດຕິການເຈລະຈາຊົ່ວຄາວ.

ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ ຮອບປຶກສາຫາລືສອງຄັ້ງທີ່ດຳເນີນຢູ່ stanbul ປະເທດ ຕວກກີ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ແລະ ວັນທີ 10 ເມສາ ມີເນື້ອໃນສຸມໃສ່ເລື່ອງຟື້ນຟູການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ແລະ ອາເມລິກາ ກໍ່ຄືແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ດ້ານ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ພົນ​ເອກ ຫວໍ​ງວຽນ​ຢາບ

ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ດ້ານ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ພົນ​ເອກ ຫວໍ​ງວຽນ​ຢາບ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ (ວັນທີ 25 ສິງຫາ 1911 – 25 ສິງຫາ 2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ - ຊີວິດ ແລະ ແນວຄິດ”.
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