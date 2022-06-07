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ຂ່າວສານ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານຝ່າຍຕາເວັນຕົກສະໜອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ປະກາດແຜນການສະໜອງ ລະບົບລູກສອນໄຟ HIMARS ມີຄວາມແມ່ນຢຳ ສູງໃຫ້ຢູແກຼນ ພາຍຫຼັງຢູແກຼນຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດຊະນິດນີ້ ເພື່ອບຸກໂຈມຕີ ເປົ້າໝາຍໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງລັດເຊຍ.
  ລະບົບລູກສອນໄຟ HIMARS (ພາບ: AFP)  

 ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ລັດເຊຍ Vlasdimir Putin ກ່ວາຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກບໍ່ຄວນສະໜອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ ແລະ ບັນການໜູນຊ່ວຍດ້ານອາວຸດຍຸດທະພັນໃຫ້ແກ່ Kiev ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ “ແກ່ຍາວການປະທະກັນ”. ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Vladimir Putin ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າພາກຝ່າຍຕາເວັນຕົກສະໜອງລູກສອນໄໄໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ, ລັດເຊຍຈະບຸກໂຈມຕີແນໃສ່ເປົ້າໝາຍໃໝ່.

ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ປະກາດແຜນການສະໜອງ ລະບົບລູກສອນໄຟ HIMARS ມີຄວາມແມ່ນຢຳສູງໃຫ້ຢູແກຼນ ພາຍຫຼັງຢູແກຼນຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດຊະນິດນີ້ ເພື່ອບຸກໂຈມຕີ ເປົ້າໝາຍໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງລັດເຊຍ. ລັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວປະນາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງປິນຂັ້ນໄດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄວຣັດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ໝາກສຸກລີງ ສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດ

ໄວຣັດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ໝາກສຸກລີງ ສືບຕໍ່ແຜ່ລະບາດ

ແຕ່ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ບັນດາອົງການສາທາລະນະສຸກ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງ ຈຳນວນ 780 ຄົນ ຢູ່ 27 ປະເທດ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດພະຍາດຈຳພວກດັ່ງກ່າວ.
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