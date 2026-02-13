Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ຮັບຮອງເອົາບ້ວງເງິນກູ້ຢຶມກວ່າ 106 ຕື້ USD ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ

ບ້ວງເງິນທີ່ຮັກຈາກງົບປະມານລວມຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ດັງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ດ້ວຍບັດເຫັນດີ 458 ບັດ, ບັດຄ້ານ 140 ບັດ.
  (ພາບປະກອບ: REUTERS)  

 ວັນທີ 11 ກຸມພາ, ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ (EP) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບ້ວງເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ 90 ຕື້ ເອີໂລ (ເທົ່າກັບ 106,8 ຕື້ USD) ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນແຫຼ່ງການເງິນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ ຢູແກຼນ, ເຊິ່ວເງິນສົດພວມໝົດໃນສະພາບການປະທະກັນຂອງປະເທດນີ້ກັບ ລັດເຊຍ ໄດ້ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ປີ.

        ບ້ວງເງິນທີ່ຮັກຈາກງົບປະມານລວມຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ດັງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ດ້ວຍບັດເຫັນດີ 458 ບັດ, ບັດຄ້ານ 140 ບັດ. ຄາດວ່າ, ບ້ວງເງິນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຢູແກຼນ ຊ່ວຍລາຍຈ່າຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ 2/3 ຂອງປະເທດນີ້ໃນໄລຍະ 2026 ແລະ 2027. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຢູແກຼນ ໄດ້ອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຈຳນວນເງິນ 60 ຕື້ ເອີໂລ ເພື່ອຊື້ອາວຸດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງກຳລັງຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຕົວ. ສ່ວນຈຳນວນເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອຈະສະຫງວນເພື່ອໜູນຊ່ວຍງົບປະມານລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ ກາ​ນາ​ດາ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ ກາ​ນາ​ດາ

ຮ່າງກົດໝາຍໂດຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກປະຊາທິປະໄຕສະເໜີໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍອັດຕາບັດເຫັນດີ 219 ບັດ ແລະ ບັດຄ້ານ 211ບັດ, ໃນນັ້ນມີສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກສາທາລະນະ 6 ທ່ານປ່ອນບັດສະໜັບສະໜູນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top