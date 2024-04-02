ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລດສະຕິນ ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ວັນທີ 31 ມີນາ, ລັດຖະບານຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລດສະຕິນ (PA) ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammed Mustafa ນຳໜ້າ, ໄດ້ເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ກັບບັນດາສະມາຊິກເຊິ່ງລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂດ ກາຊາ ແລະ ແມ່ຍິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເໜີຕົວ, ທ່ານ Mohammed Mustafa ຖະແຫຼງວ່າບຸລິມະສິດສູງສຸດຂອງລັດຖະບານຈະແມ່ນການຢຸດຕິສົງຄາມ, ພ້ອມທັງ “ຈະມານະພະຍາຍາມສ້າງບັນດາວິໄສທັດ ເພື່ອແນໃສ່ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ລວມມີທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ເຂດ ກາຊາ”.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 28 ມີນາ, PA ທີ່ປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະລັດຖະບານໃໝ່ ລວມມີ: ລັດຖະມົນຕີ 23 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງ 3 ທ່ານ ແລະ ຊາວ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດກາຊາ 6 ທ່ານ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Mahmoud Abbas ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mustafa ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນສະພາບການທີ່ປະຊາຄົມສາກົນເພີ່ມຄວາມກົດດັນສຳລັບ PA ໃນບັນຫາປະຕິຮູບ.