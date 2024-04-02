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ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລດສະຕິນ ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເໜີຕົວ, ທ່ານ Mohammed Mustafa ຖະແຫຼງວ່າບຸລິມະສິດສູງສຸດຂອງລັດຖະບານຈະແມ່ນການຢຸດຕິສົງຄາມ, ພ້ອມທັງ “ຈະມານະພະຍາຍາມສ້າງບັນດາວິໄສທັດ ເພື່ອແນໃສ່ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ລວມມີທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ເຂດ ກາຊາ”.
ປະທານາທິບໍດີ ປາແລດສະຕິນ Mahmoud Abbas (ເບື້ອງຊ້າຍ) ມອບໃບແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ Mohammed Mustafa ໃນວັນທີ 14/3/2024. (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ/TTXVN)

ວັນທີ 31 ມີນາ, ລັດຖະບານຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລດສະຕິນ (PA) ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammed Mustafa ນຳໜ້າ, ໄດ້ເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ກັບບັນດາສະມາຊິກເຊິ່ງລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂດ ກາຊາ ແລະ ແມ່ຍິງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເໜີຕົວ, ທ່ານ Mohammed Mustafa ຖະແຫຼງວ່າບຸລິມະສິດສູງສຸດຂອງລັດຖະບານຈະແມ່ນການຢຸດຕິສົງຄາມ, ພ້ອມທັງ “ຈະມານະພະຍາຍາມສ້າງບັນດາວິໄສທັດ ເພື່ອແນໃສ່ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ລວມມີທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ເຂດ ກາຊາ”.     

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 28 ມີນາ, PA ທີ່ປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະລັດຖະບານໃໝ່ ລວມມີ: ລັດຖະມົນຕີ 23 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງ 3 ທ່ານ ແລະ ຊາວ ປາແລດສະຕິນ ຢູ່ເຂດກາຊາ 6 ທ່ານ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Mahmoud Abbas ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mustafa ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນສະພາບການທີ່ປະຊາຄົມສາກົນເພີ່ມຄວາມກົດດັນສຳລັບ PA ໃນບັນຫາປະຕິຮູບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 – 31 ມີນາ, ເວທີປາໄສ ຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີລະດັບສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ປີ 2024 (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2024) ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງ. ເວທີປາໄສ ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ເກືອບ 100 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 20 ປະເທດໃນໂລກ.
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