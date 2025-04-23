Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລັດຖະບານສະເໜີສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ວາລະປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2025 ແລະ ທັງປີ 2026.
ທີ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 44, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ວາລະປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2025 ແລະ ທັງປີ 2026.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລັດຖະບານສະເໜີຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 2% ສຳລັບບັນດາໝວດສິນຄ້າ, ການບໍລິການທີ່ພວມຈັດວາງອັດຕາພາສີ 10% (ລົງເຫຼືອ 8%), ຍົກເວັ້ນໝວດສິນຄ້າ, ການບໍລິການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ໂທລະສົມມະນາຄົມ, ທະນາຄານ, ດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ… ໂດຍເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ປີ 2025 ຮອດທ້າຍປີ 2026.

ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສ້າງສຳເນົາເອກະສານມີລັກສະນະເກ້ຍກອມໃຫ້ສົມບູນ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຕົກລົງທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແນະ​ນຳ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຕໍ່​ສູ້​ກູ້​ຊາດ​ຂອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຖິງ​ມະ​ຫາ​ຊົນ ລາວ

ແນະ​ນຳ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຕໍ່​ສູ້​ກູ້​ຊາດ​ຂອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຖິງ​ມະ​ຫາ​ຊົນ ລາວ

ງານວາງສະແດງພາຍຖ່າຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 197 5 – 30 ເມສາ 2025) ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ເມສາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top