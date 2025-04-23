ຂ່າວສານ
ລັດຖະບານສະເໜີສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ລັດຖະບານໄດ້ສະເໜີສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 44, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ວາລະປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2025 ແລະ ທັງປີ 2026.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລັດຖະບານສະເໜີຫຼຸດຜ່ອນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 2% ສຳລັບບັນດາໝວດສິນຄ້າ, ການບໍລິການທີ່ພວມຈັດວາງອັດຕາພາສີ 10% (ລົງເຫຼືອ 8%), ຍົກເວັ້ນໝວດສິນຄ້າ, ການບໍລິການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ໂທລະສົມມະນາຄົມ, ທະນາຄານ, ດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ… ໂດຍເລີ່ມມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ປີ 2025 ຮອດທ້າຍປີ 2026.
ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສ້າງສຳເນົາເອກະສານມີລັກສະນະເກ້ຍກອມໃຫ້ສົມບູນ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຕົກລົງທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຈະມາເຖິງ.