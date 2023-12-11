ຂ່າວສານ
ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງ ເກີນເທິ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນນະຄອນ ເກິ່ນເທີ. ການວາງແຜນຜັງນະຄອນເກິນເທີ ໃນໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ກຳນົດຮອດປີ 2030, ເກິ່ນເທີແມ່ນເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການເຕີບໂຕຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ຮອດປີ 2050, ເກິ່ນເທີ ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບັນດານະຄອນພັດທະນາດີພໍສົມຄວນຢູ່ ອາຊີ, ກາຍເປັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ເປັນໜ້າດຳລົງຊີວິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກ ວ່າການວາງແຜນຜັງມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາປະເທດເວົ້າລວມ ກໍ່ຄືຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເວົ້າສະເພາະ. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕັກເຕືອນທາງນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ມີຈຸດສຸມ, ໃນນັ້ນ ບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ດ້ວຍກຳລັງແຮງພາຍໃນແມ່ນ ພື້ນຖານ, ຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ ແລະ ຕັດສິນໃຈ.
ສຳລັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຕ້ອງມີຍຸດທະສາດດຳເນີນທຸລະກິດຍາວນານ, ຍືນຍົງ, ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາລົງທຶນ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ…
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນເກິ່ນເທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ວິງແທັງ, ນະຄອນເກິ່ນເທີ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.