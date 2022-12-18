Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີບົດປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດທາງຂອງພັກ ແລະ ບາງການກຳນົດສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
  ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ  

ກອງປະຊຸມວັດທະນະທຳ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ” ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີບົດປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດທາງຂອງພັກ ແລະ ບາງການກຳນົດສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ “ຊົນຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ”; ສະພາບການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ; ຕີລາຄາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການທູດວັດທະນະທຳ ນັບແຕ່ປີ 2016 ມາຮອດປະຈຸບັນ… ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາສິດສະດີສູນກາງ, ຖືວ່າ:

“ໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພິເສດເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບົດບາດຂອງເຈົ້າກຳໃນການຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ. ລັດສ້າງ ແລະ ກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມື, ນະໂຍບາຍເພື່ອດັດສົມການພັດທະນາຂອງບັນດາຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ຮັບປະກັນສິດປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຊົມໃຊ້ວັດທະນະທຳໃນປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G77: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G77: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ G77 ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຜ່ານຜ່າຈຸດເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ, ຍົກສູງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ສາມັກຄີ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top