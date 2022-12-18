ຂ່າວສານ
ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ
ກອງປະຊຸມວັດທະນະທຳ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດທະນະທຳ” ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ບັກນິງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະເໜີບົດປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດທາງຂອງພັກ ແລະ ບາງການກຳນົດສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ “ຊົນຊາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ”; ສະພາບການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ; ຕີລາຄາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການທູດວັດທະນະທຳ ນັບແຕ່ປີ 2016 ມາຮອດປະຈຸບັນ… ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາສິດສະດີສູນກາງ, ຖືວ່າ:
“ໃນການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພິເສດເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບົດບາດຂອງເຈົ້າກຳໃນການຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວັດທະນະທຳ. ລັດສ້າງ ແລະ ກອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ບັນດາເຄື່ອງມື, ນະໂຍບາຍເພື່ອດັດສົມການພັດທະນາຂອງບັນດາຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ຮັບປະກັນສິດປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຊົມໃຊ້ວັດທະນະທຳໃນປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ”.