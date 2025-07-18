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ຂ່າວສານ

ຢູ​ແກຼນ ​ຖະ​ແຫຼງ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ລັດ​ເຊຍ​ ​ບໍ່​ວ່າໃນ​ຮູບ​ແບບ​ໃດ

ທ່ານ Sybiha ກໍ່ຢ້ຳຄືນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ Kiev ກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງການນຳລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູແກຼນ Andrii Sybiha (ພາບ: REUTERS/Kuba Stezycki)
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຢ້ຽມຢາມ Lublin, ໂປໂລຍ ໃນວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູແກຼນ Andrii Sybiha ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ Kiev ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບມົດສະກູຕື່ມອີກ. ທ່ານ Sybiha ກໍ່ຢ້ຳຄືນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ Kiev ກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງການນຳລັດເຊຍ ແລະ ຢູແກຼນ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຢູແກຼນ ມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ໃນບໍ່ວ່າຮູບແບບໃດ, ບໍ່ວ່າສະຖານທີ່ໃດ. ປັດຈຸບັນ ລັດເຊຍຍັງບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທາງການໃດຕໍ່ຖະແຫຼງການຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູແກຼນ ແຕ່ວ່າ ໃນການກ່າວຄຳເຫັນໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ Sergey Ryabkov ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນມາດຕະການທາງການທູດໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາ, ແຕ່ດ້ວຍເງື່ອນໄຂລັດເຊຍຕ້ອງບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຄວາ​ມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຖິ​ທະ​ຫານ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ປາງ​ສົງ​ຄາມ

ອາເມລິກາ ຍັງຄົງມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຊອກຫາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບບັນດາທະຫານທີ່ຫາຍສາບສູນໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມມະນຸດສະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຍ້ອນການຮ່ວມມືທີ່ມີມາຍາວນານຈາກລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ.
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