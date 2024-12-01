ຂ່າວສານ
ຢູແກຼນ ກຽມພ້ອມມອບໂອນຜືນແຜ່ນດິນ ໃຫ້ແກ່ ລັດເຊຍ ເພື່ອແລກເອົາສັນຕິພາບ
ວັນທີ 29 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Volodymy Zelensky ໄດ້ຍົກອອກຖະແຫຼງການຄັ້ງທຳອິດວ່າ ຢູແກຼນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມອບໂອນດິນຊົ່ວຄາວໃຫ້ ລັດເຊຍ ເພື່ອຢຸດຕິສົງຄາມ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ, Kiev ອາດຈະເຈລະຈາ “ທາງການທູດ” ກັບ ລັດເຊຍ ເພື່ອໄດ້ຮັບເອົາຄືນດິນແດນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ເຊິ່ງພວມຖືກ ລັດເຊຍ ຄວບຄຸມ.
ຖະແຫຼງການສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກູນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຢູແກຼນ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ.