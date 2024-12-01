Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຢູ​ແກຼນ ກຽມ​ພ້ອມ​ມອບ​ໂອນຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນ ໃຫ້​ແກ່ ລັດ​ເຊຍ ເພື່ອ​ແລກ​ເອົາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ໄດ້ຖະແຫຼງເປັນຄັ້ງທຳອິດວ່າ ປະເທດນີ້ ອາດຈະມອບໂອນດິນຊົ່ວຄາວເພື່ອແລກເອົາການປົກປ້ອງຈາກອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO)”.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 29 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Volodymy Zelensky ໄດ້ຍົກອອກຖະແຫຼງການຄັ້ງທຳອິດວ່າ ຢູແກຼນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມອບໂອນດິນຊົ່ວຄາວໃຫ້ ລັດເຊຍ ເພື່ອຢຸດຕິສົງຄາມ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ, Kiev ອາດຈະເຈລະຈາ “ທາງການທູດ” ກັບ ລັດເຊຍ ເພື່ອໄດ້ຮັບເອົາຄືນດິນແດນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ເຊິ່ງພວມຖືກ ລັດເຊຍ ຄວບຄຸມ.

ຖະແຫຼງການສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກູນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼັກໝັ້ນຂອງ ຢູແກຼນ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 8, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນປະຊຸມມື້ສຸດທ້າຍໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top