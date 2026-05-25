ຂ່າວສານ ຢູແກຼນ ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີ “ສະມາຊິກຮ່ວມສຳພັນ”, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອີຢູ ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍໄວ 25/05/2026 ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຢືນຢັນວ່າ ປະເທດນີ້ສົມເປັນສະມາຊິກທີ່ສົມບູນຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ “ສິດຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຄົບຖ້ວນ” ໃນ ອີຢູ. ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ (ພາບ: REUTERS/Yiannis Kourtoglou) ຄຳກ່າວປາໄສໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງ ທ່ານ Friedrich Merz, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ, ສະເໜີມອບລະບຽບຂໍ້ກຳນົດ “ສະມາຊິກຮ່ວມສຳພັນ” ໃຫ້ ກີແອັບ ໃນໄລຍະລໍຖ້າເຮັດສຳເລັດຂັ້ນຕອນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອີຢູ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລະບຽບຂໍ້ກຳນົດສະມາຊິກຮ່ວມສຳພັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ຢູແກຼນ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າໃນຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ສ່ວນໜຶ່ງໃນງົບປະມານຂອງ ອີຢູ, ແຕ່ບໍ່ມີສິດຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນການລົງຄະແນນສຽງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)