Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຢູແກຼນ ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີ “ສະມາຊິກຮ່ວມສຳພັນ”, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອີຢູ ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍໄວ

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຢືນຢັນວ່າ ປະເທດນີ້ສົມເປັນສະມາຊິກທີ່ສົມບູນຂອງສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ “ສິດຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຄົບຖ້ວນ” ໃນ ອີຢູ.
  ທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ (ພາບ: REUTERS/Yiannis Kourtoglou)  
ຄຳ​ກ່າ​ວ​ປາ​ໄສ​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ພາຍ​ຫຼັງ ​ທ່ານ Friedrich Merz, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ, ສະ​ເໜີ​ມອບລະ​ບຽບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ “ສະ​ມາ​ຊິກ​ຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ” ​ໃຫ້ ກີ​ແອັບ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ລໍ​ຖ້າ​ເຮັດສຳເລັດຂັ້ນຕອນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອີຢູ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ລະ​ບຽບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດສະມາຊິກ​ຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ຢູ​ແກຼນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ກຸ່ມ ແລະ ມີ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ ເອີ​ລົບ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່ໄດ້​​ຊົມ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ ອີ​ຢູ, ແຕ່ບໍ່​ມີ​ສິດ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນໃນການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ລາວ

ແຜ່ຂະຫຍາຍແບບຢ່າງ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ລາວ

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈໍາ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 136 ປີ (19-5-1890 / 19-5-2026) ຢ່າງສົມກຽດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top