ຂ່າວສານ
ຢືນຢັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Esteban Lazo Hernández, ປະທານສະພາແຫ່ງລັດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊົມເຊີຍການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ; ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອແບ່ງປັນກັບບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຸຍບາ ພວມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຍ້ອນຖືກປິດລ້ອມ, ຂວ້ຳບາດ ແລະ ບັນດາໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີກັບ ກຸຍບາ ແລະ ນຳ ກຸຍບາ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດອຸປະຖຳກໍການຮ້າຍ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາການແລກປ່ຽນ, ການຢ້ຽມຢາມທຸກຂັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ 2 ປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ Esteban Lazo Hernández, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການນຳພັກ, ລັດ ກຸຍບາ ໄດ້ຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍານບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ 2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ກຸຍບາ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄປ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ຜ່ານມາເປັນປະຈຳ. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, 2 ປະເທດສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ມີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດເປັນແກ່ນສານ.