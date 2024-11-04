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ຂ່າວສານ

ຢືນຢັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ

ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Esteban Lazo Hernández, ປະທານສະພາແຫ່ງລັດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 02 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Esteban Lazo Hernández, ປະທານສະພາແຫ່ງລັດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊົມເຊີຍການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ; ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອແບ່ງປັນກັບບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຸຍບາ ພວມມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຍ້ອນຖືກປິດລ້ອມ, ຂວ້ຳບາດ ແລະ ບັນດາໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ສາມັກຄີກັບ ກຸຍບາ ແລະ ນຳ ກຸຍບາ ອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດອຸປະຖຳກໍການຮ້າຍ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາການແລກປ່ຽນ, ການຢ້ຽມຢາມທຸກຂັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ 2 ປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຸຍບາ Esteban Lazo Hernández, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການນຳພັກ, ລັດ ກຸຍບາ ໄດ້ຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍານບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ 2 ຝ່າຍບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມ ກຸຍບາ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄປ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ຜ່ານມາເປັນປະຈຳ. ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ, 2 ປະເທດສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນ ມີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດເປັນແກ່ນສານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າ​ງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​, ເປີດຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຕາ

ສ້າ​ງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​, ເປີດຫຼາຍ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມມື​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຕາ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນດີງາມດ້ວຍໝາກຜົນສຳຄັນ, ແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍເອກະສານສຳຄັນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຜ່ານນັ້ນ ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
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