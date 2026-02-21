Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຢາ​ລາຍສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 255 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ລຸກ​ຮື້​ຂຶ້ນ ໄຕ​ເຊີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ກຸມພາ, ຢູ່ຕາແສງ ໄຕເຊີນ, ແຂວງ ຢາລາຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 255 ປີແຫ່ງວັນລຸກຮື້ຂຶ້ນ ໄຕເຊີນ (1771 - 2026) ແລະ 237 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ງອກໂຮ່ຍ - ດົງດ້າ (1789 – 2026).
ລາຍການສະແດງສິລະປະຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ (ພາບ: VOV)

ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ພ້ອມກັນຫວນຄືນມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານຂອງຂະບວນການລຸກຮື້ຂຶ້ນຂອງຊາວກະສິກອນ ໄຕເຊີນໃນທ້າຍສະຕະວັດ ທີ XVIII. ໃນນັ້ນ, ກະສັດ ກວາງຈຸງ - ຫງວຽນເຫ້ວ, ການນຳດີເດັ່ນ, ຜູ້ນຳຂະບວນການລຸກຮຶ້ຂຶ້ນຂອງຊາວກະສິກອນ ພັດທະນາກາຍເປັນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດປະຫວັດສາດ. ກ່າວຄຳເຫັນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານ ຫງວຽນຕວັນແທັງ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຢາລາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃໝ່, ບັນຍາກາດໃໝ່, ແຂວງ ຢາລາຍຮຽກຮ້ອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ສະຫາຍ, ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ໃນແຂວງ ສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2026 ຢ່າງມີໄຊ, ຈັດຕັ້ງສຳເລັດປີ ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແລະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ສັນ​ຕິ​ພ​າບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ກາ​ຊາ ຢູ່​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແລະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ສັນ​ຕິ​ພ​າບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂດ​ກາ​ຊາ ຢູ່​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຕີລາຄາສູງເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຢັ້ງຢືນມີຄວາມເຄົາລົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຫວຽດນາມ, ປະເທດທີ່ເປັນໜ້າເຄົາລົບ, ດ້ວຍບົດບາດ ແລະ ຜົນກະທົບນັບມື້ນັບຍິ່ງໃຫຍ່.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top