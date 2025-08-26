Báo Ảnh Việt Nam

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຈິດ​ໃຈ​ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ ຂອ​ງ​ທະ​ຫານ​ຊ່າງ​ແສງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ​ສ​ປ​ຊ

ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບາດກ້າວກະກຽມມອບຮັບການປະຕິບັດງານໃຫ້ແກ່ກົມກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກທີ 4 ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອຢັ້ງຢືນຈິດໃຈເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາບພົດຂອງທະຫານຊ່າງແສງຫວຽດນາມ ໃນສາຍຕາເພື່ອນມິດສາກົນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານພັນໂທ ຟ້າມງອກເອົາ, ຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ທະຫານຊ່າງແສງ (ພາບ: ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ)

ກົມກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 3 ຫວຽດນາມ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA (ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ເຂດ Abyei), ຫາກໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດການກວດກາ, ຕີລາຄາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນວັດຖຸອຸປະກອນຂອງບັນດາປະເທດຈັດສົ່ງກຳລັງໃນໄລຍະທີ III ປີ 2025. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບາດກ້າວກະກຽມມອບຮັບການປະຕິບັດງານໃຫ້ແກ່ກົມກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກທີ 4 ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອຢັ້ງຢືນຈິດໃຈເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາບພົດຂອງທະຫານຊ່າງແສງຫວຽດນາມ ໃນສາຍຕາເພື່ອນມິດສາກົນ. ທ່ານພັນໂທ ຟ້າມງອກເອົາ, ຮອງຫົວໜ້າກຸ່ມຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ທະຫານຊ່າງແສງແບ່ງປັນວ່າ:

ດ້ວຍຈິດໃຈສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ທົ່ວກົມກອງໄດ້ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ກວດກາຄືນແຕ່ລະລາຍການຢ່າງລະອຽດ, ຮັບປະກັນທຸກວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະທີ່ໄດ້ຮັກສາເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ເພື່ອມອບໃຫ້ ກົມກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 4. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄະນະປະຕິບັດງານເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມກຽດຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນເມື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຂະ​ແໜງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ຂະ​ແໜງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ກ່ອນນີ້ 80 ປີ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເຊັນບົດແຈ້ງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການທູດສະບັບທຳອິດຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ. 80 ປີຜ່ານມາ, ຂະແໜງການທູດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສືບທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໄຊຊະນະລວມຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ຂະແໜງການທູດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເປີດຊ່ອງທາງ, ປັບຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເປັນເຈົ້າການສວມບົດບາດໃນການສ້າງສັນຕິພາບ.
