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ຂ່າວສານ

ມໍລະດົກຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ມີຕໍ່ມວນມະນຸດມີຄຸນຄ່າຕະຫຼອດການ

ເລື່ອງ UNESCO ເຊີດຊູປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ຕໍ່ກຳລັງແຮງເພື່ອໃຫ້ທົ່ວທັງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ເລື່ອງ UNESCO ເຊີດຊູປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ຕໍ່ກຳລັງແຮງເພື່ອໃຫ້ທົ່ວທັງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

(ພາບ: ກວາງຮ່ວາ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນອົງການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສປຊ (UNESCO) ອອກມະຕິເລກທີ 24C/18.65 ເຊີດຊູປະທານໂຮ່ຈີມິນ - “ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ນັກວັດທະນະທຳດີເລີດຂອງ ຫວຽດນາມ” (1987 – 2022). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ເລື່ອງ UNESCO ເຊີດຊູປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ຕໍ່ກຳລັງແຮງເພື່ອໃຫ້ທົ່ວທັງຊາດ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທົດສອບນາໆປະການ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ. ສຳລັບປະຊາຊົນໂລກ, ປະທານໂຮ່ຈິມິນ ເປັນເພື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ, ເປັນແບບຢ່າງ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ; ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມຄາດຫວັງມີສັນຕິພາບ, ຕໍ່ສູ້ຕ້ານການກົດຂີ່ຂູດຮີດ; ເປັນທູດແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາລະຫວ່າງບັນດາຊາດໃນໂລກ.

        ທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານນາງ Audrey Azoulay, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການ UNESCO ເນັ້ນໜັກວ່າ: ມໍລະດົກໃຫຍ່ສຸດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ປະໄວ້ໃຫ້ ນັ້ນແມ່ນເລື່ອງ ເພີ່ນ ມີວິໄສທັດຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບການສຶກສາທົ່ວປວງຊົນ. ປະຈຸບັນ, ເລື່ອງສືບທອດ ແລະ ພັດທະນາມໍລະດົກອັນດີງາມນີ້ຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ນັ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງ UNESCO ແລະ  ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບ ຄະນະຜູ້ແທນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກັນຍາ ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ວຽງທະວີສອນ ເທບພະຈັນ, ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ລາວຊຶ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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