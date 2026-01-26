Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ມຽນ​ມາ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຢູ່ ມຽນມາ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ຮອບທີ 3 ແລະ ກໍແມ່ນຮອບສຸດທ້າຍໃນສະພາບການພັກພັນທະມິດສາມັກຄີ ແລະ ພັດທະນາ (USDP), ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ໃກ້ຊິດກັບກອງທັບ, ນຳໜ້າດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນສູງຢູ່ລັດຖະສະພາ.
  ປະຊາຊົນລໍຖ້າປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ Naypyitaw, ມຽນມາ ໃນວັນທີ 28/12/2025. (ພາບ: REUTERS/Stringer)  
ຢູ່ສະຖານທີປ່ອນບັດຕ່າງໆທີ 60 ເທດສະບານ ໄດ້ພ້ອມກັນເປີດປະຕູແຕ່ 6 ໂມງເຊົ້າ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ກົງກັບ 6 ໂມງ 30 ນາທີ ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ). ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຮອບ, ດ້ວຍຈຳນວນສະຖານທີ່ປ່ອນບົດກວ່າ 21.000 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ. ເມື່ອສັງລວມຕົວເລກໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກບັນບັ້ນປະກາດຕ່າງໆຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສະຫະພາບ, ພາຍຫຼັງຮອບທີ 1 ແລະ ຮອບທີ 2, ຈຳນວນບ່ອນນັ່ງທັງໝົດຂອງພັກ USDP ແລະ ກອງທັບ ມຽນມາ ສົມທົບກັນ ລວມເປັນກວ່າ 400 ບ່ອນນັ່ງ, ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຈຳນວນບ່ອນນັ່ງຢູ່ລັດຖະສະພາ. ໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຄາດວ່າຈະປະກາດໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2026. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮຽກໂຮມວາລະປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ລັດຖະບານໃໝ່ ຈະໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານໃນເດືອນ ເມສາ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປັບ​ປຸງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປັບ​ປຸງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ “ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ” ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໃໝ່

ວັນທີ 26 ມັງກອນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 – 27 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບການພົວພັນ ແລະ ກຳນົດທິດການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງຂອງໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top