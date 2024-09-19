ຂ່າວສານ
ມື້ເຮັດວຽກທຳອິດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງ ຄະນະບໍລິການຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII
ຕອນເຊົ້າ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນການພັກໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕາງໜ້າກົມການເມືອງບໍລິຫານກອງປະຊຸມ. ສູນກາງໄດ້ສະຫງວນໜຶ່ງນາທີ ກົ້ມຫົວອາໄລຫາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮົບທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນອະບັດຕິເຫດ, ໄພຕ່າງໆ ແລະ ບໍລິຈາກໜູນຊ່ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ. ທ່ານ ເລືອງເກືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການຕາງໜ້າກົມການເມືອງ, ລາຍງານກ່ຽວກັບລາຍການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານ, ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ.
ພາຍຫຼັງພິທີໄຂ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໄດ້ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ; ບົດລາຍງານສະຫຼຸບບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມໃນໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາຢູ່ ຫວຽດນາມ.