ຂ່າວສານ
ມື້ເຮັດວຽກທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມສະໄໝທີ 13
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບໃນໄລຍະໃໝ່.
ມື້ເຮັດວຽກທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ໃນມື້ເຮັດວຽກທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມສະໄໝທີ 13, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບໃນໄລຍະໃໝ່ . ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຊີ້ນຳການປຶກສາຫາລື.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມໜ່ວຍ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນສະຫຼຸບ 15 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິສູນກາງພັກຊຸດທີ 5, ສະໄໝທີ 10 ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ແບບວິທີນຳພາຂອງພັກຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບການເມືອງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)