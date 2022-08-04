ຂ່າວສານ
ມີ 6 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຕື່ມອີກ
ວັນທີ 3 ສິງຫາ, ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 55 (AMM - 55) ຢູ່ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດ ແດນມາກ, ເກຼັກ, ໂອມານ, ກາຕາ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັດ (UAE) ໄດ້ລົງນາມເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມື ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (TAC), ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສົນທິສັນຍານີ້ ມີ 49 ປະເທດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຳປູເຈຍ Prak Sokhonn, ປະທານ ກອງປະຊຸມ AMM-55 ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງຫຼາຍປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ TAC ຄືໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງສົນທິສັນຍານີ້ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍມິດຕະພາບ ແລະ ພ້ອມກັນຍືນຍົງຄົງຕົວຢ່າງມີສັນຕິພາບ.
TAC ແມ່ນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບ ໄດ້ລົງນາມເມື່ອປີ 1976 ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກົດແຫ່ງ ການປະພຶດກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຕະຫຼອດໄປບົນພື້ນຖານເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ບົນຫຼັກການບໍ່ແຊກແຊງ ແລະ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.