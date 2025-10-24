ຂ່າວສານ ມີວິສາຫະກິດນິວຊີແລນກ່ວາ 20 ແຫ່ງຈະແລກປ່ຽນການຄ້າໂດຍກົງຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2025 24/10/2025 ເຫດການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກ່ວາ 20 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກນິວຊີແລນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຊອບແວ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ (ໝາກໄມ້), ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ, ການສຶກສາ, ການບໍລິການການຄ້ານຳເຂົ້າສົ່ງອອກ… ພາບປະກອບ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃນຂອບເຂດງານຕະຫຼາດນັດ ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2025, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ (ກະຊວງການຄ້າ) ຈະສົມທົບກັບຫ້ອງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຢູ່ນິວຊີແລນ ແລະ ສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ - ນິວຊີແລັນ (ANZBC) ຈັດຂຶ້ນກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ນິວຊີແລນ. ເຫດການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກ່ວາ 20 ວິສາຫະກິດທີ່ມາຈາກນິວຊີແລນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຊອບແວ, ຜະລິດຕະພັນກະເສດ (ໝາກໄມ້), ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເພື່ອສຸຂະພາບ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ, ການສຶກສາ, ການບໍລິການການຄ້ານຳເຂົ້າສົ່ງອອກ… ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະສັບຊ້ອນສະຖານທີ່ ເຊື່ອມຕໍ່ ວິສາຫະກິດ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ແລກປ່ຽນໂດຍກົງ(B2B), ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງໃນການຮ່ວມມື. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)