ຂ່າວສານ
ມີນັບພັນຄົນຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ ລົງຖະໜົນຄັດຄ້ານສົງຄາມແກ່ຍາວ
ບັນດາການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງມີຫົວຂໍ້ “ເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ”, ໂດຍສະຫະພັນຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍອະດີດສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈຳນວນໜຶ່ງປຸກລະດົມ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນກະແສແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຫາຍາກ ນັບແຕ່ເມື່ອສົງຄາມລະເບີດ, ດ້ວຍປະມານ 30 ຈຸດເຕົ້າໂຮມໃນທົ່ວປະເທດ, ນັບແຕ່ເຂດ Galilee ທາງທິດເໜືອ ຕະຫຼອດຮອດ Beersheba ຢູ່ທາງທິດໃຕ້.
ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຖືກດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ, ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ອີຣານ, ກໍຄືລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ກຳລັງ ເຮັກໂບລາ ຢູ່ລີບັງ ພວມປີນຂັ້ນໄດ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາອະດີດສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫາງສຽງຫຼາຍຄົນຢູ່ປະເທດນີ້ພວມນັບມື້ນັບໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສະແດງທັດສະນະຕໍ່ການຜັນແປທີ່ສັບສົນຂອງສົງຄາມໃນປັດຈຸບັນ./.