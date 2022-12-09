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ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມ​ມື​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເບີ ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມາເລເຊຍ (VMBIZ) ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການການຄ້າ ມາເລເຊຍ (MCCM) ຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະ ຫວ່າງ VMBIZ ແລະ MCCM.
  ພິທີລາຍເຊັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN)  
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເຫດການ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງເວິນ, ຮອງປະທານ VMBIZ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍປະທັບໃຈໃນວິວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ, ເປີດຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ມາເລເຊຍ ກໍ່ຄືວິສາຫະກິດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະມາຄົມຈະຈັດຕັ້ງສັບປະດາສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢູ່ ມາເລເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ໃນປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ

ນຳຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ

ງານບຸນຊຸດເສື້ອຍາວທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2022 ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ
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