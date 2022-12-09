ຂ່າວສານ ມີຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ 09/12/2022 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເບີ ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມາເລເຊຍ (VMBIZ) ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການການຄ້າ ມາເລເຊຍ (MCCM) ຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະ ຫວ່າງ VMBIZ ແລະ MCCM. ພິທີລາຍເຊັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: TTXVN) ກ່າວຄຳເຫັນໄຂເຫດການ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງເວິນ, ຮອງປະທານ VMBIZ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍປະທັບໃຈໃນວິວັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ, ເປີດຫຼາຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ມາເລເຊຍ ກໍ່ຄືວິສາຫະກິດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະມາຄົມຈະຈັດຕັ້ງສັບປະດາສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢູ່ ມາເລເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ໃນປີ 2023. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)