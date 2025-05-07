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ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃຕ້ທຽນພາວະນາໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ໃນຂອບເຂດວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2025

ບັນດາຜູ້ແທນ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອອາໄລຫາຊາວ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 3 ລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ
ຄ່ຳຄືນຈັດພິທີໃຕ້ທຽນພາວະນາໃຫ້ມີສັນຕິພາບ.

ໃນຂອບເຂດຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍວັນບຸນວິສາຂະບູຊາສະຫະປະຊາຊາດ (Vesak) ປີ 2025, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ພຶດສະພາ, ໃນບໍລິເວນສະຖາບັນສົງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສວນສາທາລະນະວັດທະນະທຳ ລາງແລ, ເມືອງ ບິ່ງແຈັງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃຕ້ທຽນ - ຄຳຄືນປ່ອຍໂຄມໄຟພາວະນາໃຫ້ໂລກມີສັນຕິພາບ, ໂດຍສະມາຄົມພູດທະສາສະໜາມ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.

ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອອາໄລຫາຊາວ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 3 ລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດາທະຫານເຈັບປວຍ ແລະ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ບັນດາຄອບຄົວມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ດ່າວງອັກຢຸງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົ້າລົບສິດເສລີດ້ານສາສະໜາ ແລະ ສິດເສລີໃນການເຊື່ອມຖືເຫຼື້ອມໄສ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສົດ​ເພື່ອ​​ອອກ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ

ຊາວ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ສົດ​ເພື່ອ​​ອອກ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ

ຊາວເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ 1.000 USD ຕໍ່ຄົນເພື່ອອອກຈາກ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ.
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