ຂ່າວສານ
ມີຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃຕ້ທຽນພາວະນາໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ໃນຂອບເຂດວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ 2025
ໃນຂອບເຂດຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍວັນບຸນວິສາຂະບູຊາສະຫະປະຊາຊາດ (Vesak) ປີ 2025, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ພຶດສະພາ, ໃນບໍລິເວນສະຖາບັນສົງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສວນສາທາລະນະວັດທະນະທຳ ລາງແລ, ເມືອງ ບິ່ງແຈັງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃຕ້ທຽນ - ຄຳຄືນປ່ອຍໂຄມໄຟພາວະນາໃຫ້ໂລກມີສັນຕິພາບ, ໂດຍສະມາຄົມພູດທະສາສະໜາມ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.
ທີ່ພິທີ, ບັນດາຜູ້ແທນ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ໄດ້ສະຫງວນເວລາເພື່ອອາໄລຫາຊາວ ຫວຽດນາມ ກວ່າ 3 ລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດາທະຫານເຈັບປວຍ ແລະ ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ບັນດາຄອບຄົວມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ດ່າວງອັກຢຸງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົ້າລົບສິດເສລີດ້ານສາສະໜາ ແລະ ສິດເສລີໃນການເຊື່ອມຖືເຫຼື້ອມໄສ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ.