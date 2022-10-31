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ຂ່າວສານ

ມີວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຫລາຍແຫ່ງຂອງແດນມາກຊອກຫາກາລະໂອກາດເປີດກວ້າງການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຄວາມຕ້ອງການການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຊື່ງ ແດນມາກ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການຄື: ພະລັງງານ, ກະສິກຳ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະວິທະຍາ… ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄວາມຕ້ອງການການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຊື່ງ ແດນມາກ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການຄື: ພະລັງງານ, ກະສິກຳ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະວິທະຍາ… ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. 

    

ທ່ານ ເລືອງແທງຫງີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແດນມາກ ແລະ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ Frederik. (ພາບ: TTXVN)

ບົນພື້ນຖານການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຫວຽດນາມ ແລະ ແດນມາກ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫລາຍຢ່າງເພື່ອເປີດກວ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດສຳລັບການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ ຫວຽດນາມ - ແດນມາກໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ເລືອງແທງຫງີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແດນມາກ ໃນການພົບປະກັບນັກຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ Frederik. ພ້ອມກັບເຈົ້າຍິງ ແດນມາກ ນຳຫນ້າຄະນະນັກທຸລະກິດຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ຕຸລາ - 3 ພະຈິກ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຄວາມຕ້ອງການການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຊື່ງ ແດນມາກ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການຄື: ພະລັງງານ, ກະສິກຳ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະວິທະຍາ… ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ມີວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຫລາຍແຫ່ງຂອງແດນມາກ ພວມຊອກຫາກາລະໂອກາດເປີດກວ້າງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ຢູ່ ຕະຫລາດ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.  ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫຍ່ໃນການຮັບກະແສລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີເຕັກໂນໂລຊີ ແລະຮູບແບບການຄຸ້ມຄອງທັນສະໄຫມຂອງແດນມາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາ​ດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ-ຈີນ

ຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາ​ດ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ-ຈີນ

ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປຊຊ ຈີນ ຈະປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ “100 ປີຄັ້ງທີ 2” ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງປະເທດ ຈີນ ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທັນສະໄໝ, ຮັ່ງມີ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ, ໄກ່ເກ່ຍປອງດອງ ແລະ ສວຍງາມ.
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