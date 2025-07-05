ຂ່າວສານ ມີຄວາມສ່ຽງເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການບິນ ຝລັ່ງ ຍ້ອນການຢຸດງານ 05/07/2025 ບັນດາອົງການເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກ, ເພີ່ມບຸກຄະລາກອນ, ພ້ອມທັງອອກສຽງເວົ້າກ່ຽວກັບສະພາບການລະບົບເຕັກນິກທີ່ຫຼ້າຫຼັງ. ເຮືອບິນຈອດຢູ່ສະໜາມບິນ Paris Orly ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Paris (ພາບ: THX/TTXVN)ມີນັບຮ້ອຍຖ້ຽວບິນຖືກຍົກເລີກເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານກວ່າ 30.000 ຄົນຢູ່ ເອີລົບ ຖືກຜົນສະທ້ອນ ເມື່ອໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ ບັນດາພະນັກງານຄຸ້ມຄອງທາງອາກາດຂອງ ຝລັ່ງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢຸດງານທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 2 ວັນເພື່ອແນໃສ່ຄັດຄ້ານສະພາບການຂາດບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ອ່ອນແອ. ການຢຸດງານໂດຍອົງການເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ແລະ ທີ 3 ຂອງຝລັ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນ UNSA-ICNA ແລະ USAC-CGT ດຳເນີນ. ບັນດາອົງການເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກ, ເພີ່ມບຸກຄະລາກອນ, ພ້ອມທັງອອກສຽງເວົ້າກ່ຽວກັບສະພາບການລະບົບເຕັກນິກທີ່ຫຼ້າຫຼັງ ແລະ ບັນດາວິທີການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນປົກກະຕິ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງການເພື່ອນຮ່ວມອາຊີບໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຝລັ່ງ ເຊິ່ງແມ່ນ SNCTA ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຢຸດງານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)