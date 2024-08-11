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ຂ່າວສານ

ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເບິ່ງແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເພື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ

ການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກທາດພິດເຄມີ/ດີໂອຊິນ ພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ, ມີຄວາມໝາຍມະນຸດສະທຳ, ວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
(ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຢ້ຽມຢາມ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 63 ປີແຫ່ງວັນເພື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ (10 ສິງຫາ 1961 – 10 ສິງຫາ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນຢູ່ສູນເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ, ປິ່ນປົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢູ່ຕາແສງ ອຽນບ່າຍ, ເມືອງ ບາວີ. ປະຈຸບັນ, ສູນນີ້ພວມລ້ຽງດູ, ປິ່ນປົວ, ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມກວ່າ 100 ຄົນ.

        ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກທາດພິດເຄມີ/ດີໂອຊິນ ພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ, ມີຄວາມໝາຍມະນຸດສະທຳ, ວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ທ່ານນາງສະເໜີໃຫ້ບັນດາ ຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ຊາບຊຶມ ແລະ ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຊອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

        ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ແຂວງ ຊອັກຈັງ ໄດ້ຈັດການຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນ, ເບິ່ງແຍງທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວໃນບໍລິເວັນແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”

ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວພະຍານປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກວ່າ 2.500 ຄົນ.
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