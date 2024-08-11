ຂ່າວສານ
ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເບິ່ງແຍງດູແລ, ໜູນຊ່ວຍເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເພື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 63 ປີແຫ່ງວັນເພື່ອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ຫວຽດນາມ (10 ສິງຫາ 1961 – 10 ສິງຫາ 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນຢູ່ສູນເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ, ປິ່ນປົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢູ່ຕາແສງ ອຽນບ່າຍ, ເມືອງ ບາວີ. ປະຈຸບັນ, ສູນນີ້ພວມລ້ຽງດູ, ປິ່ນປົວ, ເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມກວ່າ 100 ຄົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກທາດພິດເຄມີ/ດີໂອຊິນ ພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ, ມີຄວາມໝາຍມະນຸດສະທຳ, ວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ທ່ານນາງສະເໜີໃຫ້ບັນດາ ຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສືບຕໍ່ຊາບຊຶມ ແລະ ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຊອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມ/ດີໂອຊິນ ແຂວງ ຊອັກຈັງ ໄດ້ຈັດການຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນ, ເບິ່ງແຍງທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວໃນບໍລິເວັນແຂວງ.