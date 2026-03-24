ຂ່າວສານ
ມະຫາຕົວເມືອງລຸ້ນໃໝ່ - ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ
ໃນເວລາຜ່ານມາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມວາງແຜນຜັງກຳນົດພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ (VUPDA) ຫາກໍ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ມະຫາຕົວເມືອງລຸ້ນໃໝ່ - ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ແລະພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ.
ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດທິດຮູບແບບມະຫາຕົວເມືອງລຸ້ນໃໝ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕາມທິດບໍ່ຖືເປັນສຳຄັນເປົ້າໝາຍສ້າງບັນດາຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ, ຫາກຍັງສຸມໃສ່ສ້າງບັນດາຕົວເມືອງມີຄວາມສາມາດບົດບາດເປັນແກ່ນສານ, ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສວມບົດບາດແມ່ນຂົ້ວເຕີບໂຕໃນລະບົບຕົວເມືອງແຫ່ງຊາດ.ການກຳນົດທິດນີ້ ກໍ່ເປັນເອກະພາບກັບເນື້ອໃນປັບປຸງການວາງແຜນກຳນົດສັງລວມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານທິດສະດີ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບມະຫາຕົວເມືອງລຸ້ນໃໝ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສະສົມການກຳນົດທິດພັດທະນາ ເຂົ້າລະບົບວາງແຜນຜັງກຳນົດແຫ່ງຊາດ, ວາງແຜນຜັງກຳນົດເຂດ ແລະ ວາງຜັນຜັງກຳນົດຕົວເມືອງ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄົບຊຸດໃນການຈັດຕັ້ງສະຖານທີ່ພັດທະນາ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ສະມາຄົມການວາງແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສອງວາລະໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດຮຽນປະສົບການຂອງໂລກ ແລະ ບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ” ແລະ “ບັນດາຜົນກະທົບຢ່າງຕັ້ງໜ້າມາຈາກມະຫາຕົວເມືອງລຸ້ນໃໝ່ ແລະ ບັນດາວິທີການໝູນໃຊ້ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ”.