ຂ່າວສານ
ມະຕິເລກທີ 57: ໄມ້ງັດນຳວິທະນາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ນຳໜ້າ
ພາຍຫຼັງ 3 ປີທີ່ເປັນນັກຄົ້ນຄ້ວາປະລິນຍາເອກຢູ່ ຝລັ່ງ, ທ່ານ ປ.ອ ບຸຍຢຸຍຮຽວ ກັບເມືອ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນ Internet of think (IoT). ບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ບັນດາການພົວພັນຄົ້ນຄ້ວາສາກົນໄດ້ຊ່ວຍທ່ານ ແລະ ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ ສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງຫຼາຍເຕັກໂນໂລຢີຫຼ້າສຸດໃນປັດຈຸບັນ, ຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບັນດາເຕັກໂນໂລຢີລິຂະສິດຜູກຂາດຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ.
ໂດຍຕີລາຄາກ່ຽວກັບມະຕິເລກທີ 57 ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາພ້ອມກັບໂລກ, ທ່ານ ປ.ອ ບຸຍຢຸຍຮຽວ, ຫົວໜ້າຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ AI ແລະ IoT, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຖືວ່າ:
ພວກເຮົາຢາກດຶງດູດຜູ້ມີບົດຮຽນປະສົບການເຂົ້າມາ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງມີກົນໄກສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສ້າງບັນດາກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາຂອງຕົນ. ຈາກກນັ້ນ ກໍວາງອອກການກຳນົດທິດຄົ້ນຄ້ວາໃໝ່, ເດີນໄປທັນກັບບັນດາທິດຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກ້າວໜ້າໃນໂລກ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ດຶງດູດກຳລັງປັນຍາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ຫວຽດນາມ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີກັບເກືອບ 70 ປະເທດ, ມີສັນຍາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ຂັ້ນລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງ, ຂະແໜງການ 80 ສະບັບ, ພ້ອມທັງແມ່ນສະມາຊິກ, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄ້ວາ, ສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນໂລກ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕູເປີດພູມປັນຍາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ນຳພູມປັນຍາ ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ໂລກອີກດ້ວຍ.
ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະລາຕີ ແມ່ນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີນະວັດຕະກຳລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການເປີດນຳໃຊ້ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ. ດ້ວຍແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນເລີ່ມຕົ້ນ ກ່ວາ 2,1 ລ້ານ AUD (ເກືອບ 1,7 ລ້ານ USD), ສູນແມ່ນຮູບແບບຫັນຈິດໃຈຂອງມະຕິເລກທີ 57 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ດ້ວຍການດຶງດູດນັກຊ່ຽວຊານສາກົນ, ສ້າງສູນບັນລຸມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ, ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຂົ້າລະບົບນິເວດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ. ທ່ານ ຫງວຽນດຽບ, ຫົວໜ້າສູນເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາມີລັກສະນະທົ່ວໂລກແມ່ນປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ. ເພາະສະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍການສ້າງສູນເຕັກໂນໂລຢີຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດສອງປະເທດ ພ້ອມກັນພັດທະນາບັນດາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັງເໝາະສົມກັບຜົນປະໂຫຍດສອງຝ່າຍ ທັງມີວິໄສທັດທົ່ວໂລກ.
ຍົກຕົວຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີປັນຍາປະດິດ (AI), ຂົງເຂດພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແຕ່ວາງອອກຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ສິດສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ນຳໃຊ້, ທ່ານ ດຽບ ຖືວ່າ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຕ້ອງໄປພ້ອມກັບບັນດາກົນໄກຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ສິດສ່ວນຕົວ. ຄ້າຍຄືກັນກັບວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ 5G ທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນພື້ນຖານຍຸດທະສາດ, ແຕ່ກໍ່ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຂໍ້ມູນ.
ເຮັດແນວໃດເພື່ອນຳໃຊ້ໄດ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ແຕ່ຍັງຮັບປະກັນບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ຜ່ານການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສຳຜັດກັບເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໃນໂລກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ກວນເຕີມໃນການຮັກສາຄວາມລັບດ້ານຂໍ້ມູນ ຫຼືເຕັກໂນໂລຢີອາວະກາດທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດປະຈຳວັນ.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ມີຫຼາຍຮູບແບບອື່ນກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນຢ່າງຈະແຈ້ງ. ກອງທຶນ VinFuture ໄດ້ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດແຖວໜ້າໂລກນັບຮ້ອຍຄົນມາ ຫວຽດນາມ. ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນຄື ຫວຽດ - ເຢຍລະມັນ, ຫວຽດ - ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ຝລັ່ງ ບຳລຸງສ້າງນັກເຕັກນິກ, ປະລິນຍາເອກລະດັບສູງ ນັບພັນຄົນ. ທຸກຮູບແບບນີ້ລ້ວນແຕ່ສ່ອງແສງຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຈິນຕະນາການໃນການຮ່ວມມືເປີດ, ການກະທຳທີ່ແທດຈິງໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ຖືກກັບຈິດໃຈເຊິ່ງມະຕິເລກທີ 57 ວາງອອກ.
ການນຳວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີກາຍເປັນກຳລັງໜູນພັດທະນາບຸກທະລຸ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຍຸດທະສາດລຸລ່ວງທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນໃນມະຕິເລກທີ 57. ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການນຳໜ້າ ແລະ ສ້າງທີ່ຕັ້ງບົດບາດແຫ່ງຊາດ, ຫວຽດນາມ ພວມຄ່ອຍໆປະຕິບັດການຫັນຄວາມຝັນກາຍເປັນສູນນະວັດຕະກຳພາກພື້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.