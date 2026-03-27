ຂ່າວສານ ມອບລາງວັນ ແບບຢ່າງໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2025 27/03/2026 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນ ແບບຢ່າງ ໄວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2025. ພິທີມອບລາງວັນ ແບບຢ່າງ ໄວໜຸ່ມຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນປີ 2025 (ພາບ: Vân Chi – TTXVN) ດ້ວຍເອກະສານສະເໜີ 145 ຊຸດຂອງ 37 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ, ຜ່ານການພິຈາລະນາຄັດເລືອກ 2 ຮອບ ແລະ ການຄັດເລືອກແບບທາງໄກ, ສະພາລາງວັນໄດ້ເລືອກເອົາແບບຢ່າງໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມດີເດັ່ນ ປິ 2025 ລວມ 10 ຄົນ. ໄວໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ ລ້ວນແຕ່ມີເລື່ອງລາງສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈຢ່າງແຮງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຜ່ານຜ່າຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົນເອງ ເພື່ອປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມ, ປະເທດຊາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຮັບຜິດຊອບບັນດາທີ່ຕັ້ງບົດບາດຄຸ້ມຄອງ, ຖ່າຍທອດພູມປັນຍາ - ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໄປສູ່ລຸ້ນໜຸ່ມຕໍ່ໄປ, ການ Startup, ພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ຕະຫຼາດໂລກອີກດ້ວຍ. ຢູ່ລາຍການ, ສະພາລາງວັນກໍ່ໄດ້ເຊີດຊູໄວໜຸ່ມທີ່ມີແງ່ຫວັງຫວຽດນາມດີເດັ່ນ ປີ 2025 9 ຄົນ. ່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)