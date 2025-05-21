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ຂ່າວສານ

ມອບ​ລາງວັນ ​ປະ​ດິດ​ແຕ່ງ, ໂຄ​ສະ​ນາ​ຜົນ​ງານ, ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ, ສິ​ລະ​ປະ, ສື່ມວນ​ຊົນ

ຈາກບົດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງກ່ວາ 1500 ບົດ, ສະພາກຳມະການໄດ້ເລືອກເອົາ ລາງວັນ A 12 ລາງວັນ, ລາງວັນ B 56 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 102 ລາງວັນ, ພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ 46 ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາບັນດາຜົນງານ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ, ສື່ມວນຊົນ.
ພິທີມອບລາງວັນປະດິດແຕ່ງ, ໂຄສະນາຜົນງານ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ, ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ” (ພາບ: qdnd.vn)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890-19/5/2025), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານທີ່ໂທລະພາບຫວຽດນາມ ຈັດພິທີມອບລາງວັນປະດິດແຕ່ງ, ໂຄສະນາຜົນງານ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ, ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ” ຄັ້ງທີ 2, ໄລຍະ 2021 – 2025.

ຈາກບົດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງກ່ວາ 1500 ບົດ, ສະພາກຳມະການໄດ້ເລືອກເອົາ ລາງວັນ A 12 ລາງວັນ, ລາງວັນ B 56 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 102 ລາງວັນ, ພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ 46 ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາບັນດາຜົນງານ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ, ສື່ມວນຊົນ. ໂດຍຍາດໄດ້ ລາງວັນ B ດ້ວຍຜົນງານ “ການຂັບແທນພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທຂາວ ຢູ່ ລາຍເຈົາ”, ນັກສິລະປິນ ດຽວວັນທວຽນ ຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຈົດຈຳຄຳສັ່ງສອນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ “ວັດທະນະທຳແມ່ນຈິດວິນຍານຂອງຊາວເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ, ຍັງວັດທະນະທຳແມ່ນຍັງມີຊົນຊາດ, ເສຍວັດທະນະທຳແມ່ນເສຍຊົນຊາດ” ເຊິ່ງວັດນະທະຂອງຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທພວກຂ້າພະເຈົ້າໃນເມື່ອກ່ອນ ມັນໄດ້ຢູ່ຊຶມເລິກໃນຈິດໃຈຂອງວົງຄະນະຍາດຊົນເຜົ່າ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ ຖ້າປະໃຫ້ມັນຖືກສູນຫາຍໄປ ຊົນເຜົ່າເຮົາກໍ່ຈະຖືກສູນຫາຍໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມານະພະຍາຍາມເກັບກຳ ໄປໃສເຫັນຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຈົດໄວ້, ມີບາງບົດເພງ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງ ໄປເຮືອນນັກສິລະກອນ 4 ຄົນຈິ່ງປະດິດແຕ່ງສຳເລັດ. ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມຮູ້ຄວາມເຄົາລົບນົບຖື ແລະ ວິທີນຳໃຊ້ຜົນງານນີ້ຈຶ່ງເປັນສິ່ງລ້ຳຄ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ປ​ັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ປ​ັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາດ​ຕາ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ.
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