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ຂ່າວສານ

ມອບ​ລາງວັນ​ນະ​ຄອນ​ແຫ່ງ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ ຫ​ວຽດ​ນາມ ປີ 2024

ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນ ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 (Smart City 2024).
ພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024
ເຫດການນອນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລະຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024 ພວມດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 2 – 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ປີ 2024, ລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 ໄດ້ຮັບ 70 ການສະເໜີ, ພາຍຫຼັງຮອບຄັດເລືອກ, ລາຍງານປະເມີນຜົນ ແລະ ຮອບສຸດທ້າຍ, ສະພາກຳມະການໄດ້ຕັດສິນມອບ 19 ລາງວັນ, ລວມມີ: 10 ການສະເໜີຈາກບັນດານະຄອນ, 9 ວິທີການເຕັກໂນໂລຢີ. ສະພາກໍ່ຕັດສິນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມມານະພະຍາມພັດທະນາຂອງນະຄອນ ຮົ່ງງື້, ແຂວງດົ່ງທາບ. ດ່ານັ້ງ ເປັນຄັ້ງທີ 5 ຢ່າງລຽນຕິດໄດ້ຮັບລາງວັນນະຄອນດີເດັ່ນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານບັນດາການບຸກໂຈມຕີຢູ່ ຊີຣີ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານບັນດາການບຸກໂຈມຕີຢູ່ ຊີຣີ

ມົດສະກູ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງ ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ສະພາບການທີ່ພວມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດດິນແດນ ຊີຣີ.
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