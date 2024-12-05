ຂ່າວສານ ມອບລາງວັນນະຄອນແຫ່ງອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 05/12/2024 ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນ ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VINASA) ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 (Smart City 2024). ພິທີປະກາດ ແລະ ມອບລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 ເຫດການນອນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມນະຄອນອັດສະລະຍະ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ 2024 ພວມດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 2 – 3 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ປີ 2024, ລາງວັນນະຄອນອັດສະລິຍະ ຫວຽດນາມ 2024 ໄດ້ຮັບ 70 ການສະເໜີ, ພາຍຫຼັງຮອບຄັດເລືອກ, ລາຍງານປະເມີນຜົນ ແລະ ຮອບສຸດທ້າຍ, ສະພາກຳມະການໄດ້ຕັດສິນມອບ 19 ລາງວັນ, ລວມມີ: 10 ການສະເໜີຈາກບັນດານະຄອນ, 9 ວິທີການເຕັກໂນໂລຢີ. ສະພາກໍ່ຕັດສິນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມມານະພະຍາມພັດທະນາຂອງນະຄອນ ຮົ່ງງື້, ແຂວງດົ່ງທາບ. ດ່ານັ້ງ ເປັນຄັ້ງທີ 5 ຢ່າງລຽນຕິດໄດ້ຮັບລາງວັນນະຄອນດີເດັ່ນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງອັດສະລິຍະຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2024. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)