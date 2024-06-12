ຂ່າວສານ ມອບຫຼຽນໄຊ ອິດສະຫຼະ ຂອງລັດລາວ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເຈິ່ນເຟືອກເຊີນ 12/06/2024 ທາງແຂວງ ເຊກອງ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ບັນດາການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່ານີ້, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍ, ພັດທະນາ, ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງເຊກອງ ມອບຫຼຽຍໄຊເອກະລາດຊັ້ນ III ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເຈິ່ນເຟືອກເຊີນ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ໂດຍໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ມອບຫຼຽຍໄຊເອກະລາດຊັ້ນ III ຂອງລັດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເຈິ່ນເຟືອກເຊີນ ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ດ່ານັ້ງຍ້ອນ ທ່ານມີບັນດາຜົນງານດີເດັ່ນໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ການໜູນຊ່ວຍແຂວງ ເຊກອງ ໄລຍະ 2017 – 2022. ທ່ານເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ໃຫ້ຮູ້ວ່າທາງນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນສຳລັບແຂວງ ເຊກອງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂົງເຂດ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ… ທາງແຂວງ ເຊກອງ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ບັນດາການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່ານີ້, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍ, ພັດທະນາ, ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)