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ຂ່າວສານ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ມິດ​ຕະ​ພາບຂອງ​ລັດ ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສ້າງ​ຄູ - ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທ໊າຍງວຽນ

ນັບແຕ່ປີ 2015 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ໊າຍງວຽນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ນັກສຶກສາລາວເກືອບ 1000 ຄົນ.
  ມອບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຂອງລັດ ລາວ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ໊າຍງວຽນ (ພາບ: baothainguyen.vn)  
ວັນທີ 26 ຕຸລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ທ໊າຍງວຽນ (ແຂວງທ໊າຍງວຽນ) ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບຫຼຽນໄຊມິດຕະພາບຂອງລັດ ລາວ. ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ - ມະຫາວິທະຍາໄລທ໊າຍງວຽນ ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ບຳລຸງສ້າງພາສາ ຫວຽດ, ບຳລຸງສ້າງຂັ້ນປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາສາກົນ ເວົ້າລວມ ແລະນັກສຶກສາລາວເວົ້າສະເພາະ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຮງຮຽນໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ນັກສຶກສາລາວເກືອບ 1000 ຄົນ, ໃນນັ້ນບຳລຸງສ້າງພາສາຫວຽດມີ 450 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີມີ 160 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທມີ 175 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 11 ຄົນ. ນັກສຶກສາ, ນັກສຳມະນາກອນພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຖັນແຖວຄູອາຈານຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຫ່ງຕ່າງໆຂອງລາວ. ທາງໂຮງຮຽນຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ລະດົມໃຈ, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນວິວັດການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຮ່ຳຮຽນ. ນອກຈາກທຶນການສຶກສາຕາມສັນຍາລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານແລ້ວ, ນັບແຕ່ປີ 2015 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ເກືອບ 300 ຄົນຕື່ມອີກ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 3 ຕື້ດົ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ທ່ານພົນໂທຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ສອງອົງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
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