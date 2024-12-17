ຂ່າວສານ
ມອບລາງວັນດົນຕີ ຫວຽດນາມ ປີ 2024
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ທັນວາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ສະມາຄົມນັກດົນຕີ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ຈັດພິທີມອບລາງວັນດົນຕີ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.
ລາງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເຊີດຊູບັນດານັກດົນຕີ, ນັກສິລະປິນ ພ້ອມກັບບັນດາການປະດິດຄິດແຕ່ງດົນຕີທີ່ດີເດັ່ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ການປະພັນ, ການສະແດງ, ທິດສະດີການວິເຄາະ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງ, ປີ 2024 ມີ 241 ບົດປະພັນດົນຕີຂອງຜູ້ແຕ່ງ 241 ທ່ານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນັກດົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດສົ່ງມາເຂົ້າຮ່ວມ.
ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ 4 ລາງວັນ A, 19 ລາງວັນ B, 18 ລາງວັນ C ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກດົນຕີທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ.