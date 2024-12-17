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ຂ່າວສານ

ມອບລາງວັນດົນຕີ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ 4 ລາງວັນ A, 19 ລາງວັນ B, 18 ລາງວັນ C ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກດົນຕີທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ.
ພິທີມອບລາງວັນ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ທັນວາ, ຢູ່ໂຮງລະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ສະມາຄົມນັກດົນຕີ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ຈັດພິທີມອບລາງວັນດົນຕີ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.

ລາງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເຊີດຊູບັນດານັກດົນຕີ, ນັກສິລະປິນ ພ້ອມກັບບັນດາການປະດິດຄິດແຕ່ງດົນຕີທີ່ດີເດັ່ນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ການປະພັນ, ການສະແດງ, ທິດສະດີການວິເຄາະ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ. ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງ, ປີ 2024 ມີ 241 ບົດປະພັນດົນຕີຂອງຜູ້ແຕ່ງ 241 ທ່ານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນັກດົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດສົ່ງມາເຂົ້າຮ່ວມ.

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ 4 ລາງວັນ A, 19 ລາງວັນ B, 18 ລາງວັນ C ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກດົນຕີທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ທ່ານ​ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່​ສ້າງ​ພັກ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.
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