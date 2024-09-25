ຂ່າວສານ
ພິທີເຄື່ອນພົນເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ໄດ້ມອບທຸງຊາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 3 ແລະ ໂຮງໝໍກາງສະໜອມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະກ່ວາ 10 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງນາຍທະຫານ, ນາຍຕຳຫຼວດ, ນັກຮົບເກືອບ 900 ຄົນ ໃນນັ້ນມີນາຍຕຳຫຼວດ 13 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ສປຊ. ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຊີ້ແຈ້ງວາ ບັນດານັກຮົບ ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ແມ່ນທູດສັນຕິພາບ ຢູ່ສປຊ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພາບພົດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມໃນໝູ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.
ໂດຍສືບທອດບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ ບັນດາກົມກອງຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີຂອງຊາດ ແລະ ຈິດໃຈສາມັກຄີສາກົນ… ສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ອັນສູງສົ່ງເຊິ່ງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ສປຊໃນສະພາບການໃໝ່.