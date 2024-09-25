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ຂ່າວສານ

ພ​ິ​ທີ​ເຄື່ອນ​ພົນເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ເຂດຖານທີ່ໝັ້ນສະໜາມບິນທະຫານ ກອງພົນ 371 (ກອງທັບປ້ອງກັນອາກາດ), ສະໜາມບິນໂນ້ຍບ່າຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຈັດພິທີເຄືອນພົນເດີນທາງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ.
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ໄດ້ມອບທຸງຊາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 3 ແລະ ໂຮງໝໍກາງສະໜອມຂັ້ນ 2 ເລກ 6 ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະກ່ວາ 10 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງນາຍທະຫານ, ນາຍຕຳຫຼວດ, ນັກຮົບເກືອບ 900 ຄົນ ໃນນັ້ນມີນາຍຕຳຫຼວດ 13 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ສປຊ. ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຊີ້ແຈ້ງວາ ບັນດານັກຮົບ ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ແມ່ນທູດສັນຕິພາບ ຢູ່ສປຊ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພາບພົດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມໃນໝູ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.

ໂດຍສືບທອດບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ ບັນດາກົມກອງຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ສປຊ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີຂອງຊາດ ແລະ ຈິດໃຈສາມັກຄີສາກົນ… ສູ້ຊົນປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ອັນສູງສົ່ງເຊິ່ງພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ສປຊໃນສະພາບການໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Sok Chenda Sophea, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດທີ 79 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
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