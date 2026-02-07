ຂ່າວສານ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ກຸມພາ, ຢູ່ສະໂມສອນ ທົງເຍິດ, ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຈັດການພົບປະຜູ້ແທນຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026. ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນໂລກ ປະມານ 1.000 ຄົນ.
ທ່ານ ຫງວຽນວັນເດືອກ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳນະຄອນ ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ອັນດີງາມໄປເຖິງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
“ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພວມຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງນະໂຍບາຍເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງການໂອນເງິນກັບມາປະເທດ ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮອດປີ 2030 ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງນັກລົງທຶນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ທາງນະຄອນກຳນົດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທີ່ວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຈົ້າກຳຮ່ວມເດີນທາງພັດທະນາ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດອັນຍາວນານ ແລະ ແມ່ນບັນດາຜູ້ຮ່ວມສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ນະຄອນອີກດ້ວຍ”.