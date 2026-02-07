Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະດູບານໃໝ່ປີມະເມຍ 2026

ທ່ານ ຫງວຽນວັນເດືອກ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳນະຄອນ ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ອັນດີງາມໄປເຖິງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ
(ທ່ານ ຫງວຽນວັນເດືອກ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ກຸມພາ, ຢູ່ສະໂມສອນ ທົງເຍິດ, ຄະນະພັກ, ສະພາປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຈັດການພົບປະຜູ້ແທນຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026. ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໃນໂລກ ປະມານ 1.000 ຄົນ.

ທ່ານ ຫງວຽນວັນເດືອກ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳນະຄອນ ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ອັນດີງາມໄປເຖິງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຂອບໃຈຕໍ່ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

“ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພວມຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງນະໂຍບາຍເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງການໂອນເງິນກັບມາປະເທດ ໃນບໍລິເວນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຮອດປີ 2030 ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຫັນເປັນລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງນັກລົງທຶນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ທາງນະຄອນກຳນົດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍທີ່ວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຈົ້າກຳຮ່ວມເດີນທາງພັດທະນາ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດອັນຍາວນານ ແລະ ແມ່ນບັນດາຜູ້ຮ່ວມສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ນະຄອນອີກດ້ວຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄົ້ນຄວ້າ, ຮໍ່າຮຽນ, ຊາບຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດຄົ້ນຄວ້າ, ຮໍ່າຮຽນ, ຊາບຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ໂຄງການກະທຳມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນວິທີເຮັດປ່ຽນແປງໃໝ່, ທັງມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ກວມລວມ, ທັງມີລັກສະນະລະອຽດ, ປະກອບສ່ວນນຳມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເຂົ້າສູ່ຕົວຈິງໂດຍໄວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top